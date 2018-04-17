Кривой Рог, Украина, 17 апреля, 2018, 09:19 — ИА Регнум. В Днепропетровской области Украины в результате массовой аварии погибли восемь человек. По информации госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, дорожный инцидент произошёл сегодня утром, 17 апреля, в Кривом Роге.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

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На перекрёстке проспекта Металлургов и улицы Героев АТО столкнулись пассажирский автобус «Икарус», маршрутное такси и иномарка. В результате восемь человек погибли на месте, ещё 17 пострадали.

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Других подробностей происшествия пока не сообщается. Кто спровоцировал аварию, также не уточнятся. На месте работают сотрудники дорожной полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, крупное ДТП с большим количеством пострадавших произошло в Харькове в ноябре 2017 года. В результате столкновения двух маршрутных автобусов на Новоивановском мосту 11 человек были госпитализированы с травмами. В числе пострадавших — трое детей в возрасте от 8 до 17 лет.