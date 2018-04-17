Москва, 17 апреля, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Одна из важных черт грамотного поведения в личных финансах — формирование сбережений на случай непредвиденных расходов или снижения доходов. Это финансовая «подушка безопасности». Кроме того, что в ней есть запас на чёрный день, накопления могут давать дополнительный пассивный доход, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Методов и инструментов для сбережений и личного инвестирования существует множество. Самый простой и привычный вид сбережений — вклады в банках. Их преимущества известны: широкое распространение и доступность, низкие риски и защищенность системой страхования АСВ. Недостаток — снижение процентов в последние месяцы и на перспективу», — отметил Мащенко.

Но кроме банковских вкладов рынок сейчас предлагает много других вариантов. Например, паевые инвестиционные фонды (ПИФ), долговые ценные бумаги — облигации государства и компаний, в том числе и новый продукт — облигации федерального займа для населения (ОФЗн), индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), накопительное и инвестиционное страхование жизни, личные инвестиции на фондовом и валютном рынках и пр.

«Минимальный размер сбережений должен быть таким, чтобы хватило на 3−6 месяцев жизни в случае потери дохода. Но лучше не ограничиваться таким пределом, а откладывать постепенно по 5−10% месячного дохода по возможности», — считает эксперт.

Также нужно определить для себя цели накоплений — крупные покупки (автомобиль, дача, квартира), или обеспечить образование детей, пенсию, или получать дополнительный доход. В зависимости от этого можно планировать и сроки накоплений, и суммы ежемесячных отвлечений от дохода, и используемые инструменты. Конечно, чем раньше начинать это полезное занятие, тем легче и быстрее можно прийти к своим целям.

«В идеале с первых самостоятельных доходов (а то и ранее) лучше откладывать определённые суммы. И распределять их в разные формы сбережений по знаменитому принципу «не класть все яйца в одну корзину». Ведь каждая из них имеет свои особенности, доходность и риски.

В этом помогут разобраться финансовые консультанты в банках, инвестиционных компаниях, а также обширная литература и специализированные сайты в интернете», — пояснил Гойхман.

Например, если вы решите открыть вклад в банке, нужно учитывать вот что. Прежде всего — сам банк. Более надёжны государственные банки. Рейтинг надёжности, а также навигатор по условиям различных вкладов есть на сайтах банковской тематики. Нужно определить срок вклада — чем он больше, тем, как правило, выше процент. Но имеем в виду, что до окончания срока средствами вклада воспользоваться обычно нельзя без потери дохода.

«Поэтому и проценты лучше выбирать с ежемесячной выплатой или капитализацией, то есть присоединением суммы процентов к основному вкладу. Так доходность будет выше.

И обязательно сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей, возврат которых гарантирует государство. Таким образом, на своей финансовой грамотности можно заработать», — высказал свое мнение эксперт.

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