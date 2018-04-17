Владивосток, 18 апреля, 2018, 01:47 — ИА Регнум. Торговая война между США и Китаем неизбежна. Начало ее мы видим сейчас, но каким будет продолжение и сможет ли Россия извлечь выгоду из торгового противостояния Вашингтона и Пекина, рассказывает автор ИА REGNUM Дмитрий Шелест.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Дональд Трамп ставит «достижение баланса» в торговле с Китаем в качестве одного из важных положений своей предвыборной программы. Теперь, когда Россия, по его мнению, нейтрализована «действенными» санкциями, самое время заняться претензиями к КНР. Новая тарифная политика США в отношении Китая основывается на разработках коммерческого секретаря (аналог министра торговли) Вилбурна Росса и торгового представителя Роберта Лайтхайзера.

Предложенный список из 1300 наименований товаров, ставки на импорт которых могут быть повышены, предназначен для выравнивания сальдо торгового баланса. В этот список вошли товары высоких технологий — электроники, авиакосмической продукции и машиностроения. Ответ Китая был незамедлителен, это же ставит вопрос и о необходимости быстрого реагирования России на изменяющуюся ситуацию.

Усиление противостояния Вашингтона и Пекина снижает возможность США оказывать давление на Россию, и образовавшийся коридор возможностей должен быть освоен быстро. Это относится и к российским углеводородам, и к другим товарам, которые Москва сможет предложить Пекину на взаимовыгодной основе.

Читайте подробности: Торговая война КНР и США полезна для России?

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