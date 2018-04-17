Москва, 17 апреля, 2018, 09:15 — ИА Регнум. В Московской области 17 апреля ожидается туман, сопровождаемый ухудшением видимости до 200−500 метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Туман

На дорогах Подмосковья водителям следует быть осторожными — с утра 17 апреля густой туман повысит риск ДТП.

«Согласно прогноза погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» утром 17 апреля по Московской области ожидается туман с видимостью 200−500 м», — цитирует представителя пресс-службы ведомства «Агентство Москва».

В МЧС рекомендуют автолюбителям снизить скорость движения и строго соблюдать правила, а также включить противотуманные фары и отказаться от излишних перестроений, обгонов и опережений на трассе. Пешеходам порекомендовали проявить повышенное внимание при переходе улиц и дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным метеорологов, установившаяся днем 16 апреля тёплая погода продержится в Москве днем 17 апреля, а с завтрашнего дня начнёт снижаться. Во вторник, 17 апреля, в столице ожидается +18 °C и переменная облачность с небольшими прояснениями. Местами возможно выпадение осадков. Ветер южный 5−10 м/c.

Начиная с 18 апреля температура начнет снижаться, и к воскресенью столбики термометров покажут около +7°C.

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