Токио, 17 апреля, 2018, 09:02 — ИА Регнум. В Японии рассекречены личные данные членов «отряда №731» японской императорской армии, печально прославившегося своими бесчеловечными экспериментами с биологическим и бактериологическим оружием, которые ставились на пленных, в основном советских и китайских, в годы Второй мировой войны.

Колонна японских войск в Китае. 1941

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Отмечается, что Национальный архив Японии рассекретил данные по запросу профессора Университета медицинских наук Сига Кацуо Нисиямы, который возглавляет группу ученых, требовавших этого долгие годы.

«Впервые были раскрыты почти все настоящие имена членов отряда. Мы опубликуем их на веб-сайте, чтобы ими можно было воспользоваться для исследования», — приводит агентство «Синьхуа» слова Кацуо Нисиямы на состоявшейся сегодня, 17 апреля, пресс-конференции.

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Имена работников штаба отряда — всего 3607, а также их звания и другая информация, включая адреса и членов семей, содержатся в списке, датированном 1 января 1945 года. Среди них — 52 хирурга, 49 инженеров, 38 медсестер и 1117 военврачей, служивших в департаменте предотвращения эпидемий и очистки воды Квантунской армии, частью которого был «отряд №731».

«Отряд №731» императорской армии Японии базировался в районе Пинфан города Харбин провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Он был создан около 1936 года и проводил на людях эксперименты по вивисекции для тестирования бактериологических и химических бомб, а также занимался другими зверствами. Всего жертвами его «экспериментов» стали 3 тыс. человек. Среди штаммов, с которыми экспериментировало подразделение, были сибирская язва, оспа и ботулизм.