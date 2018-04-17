Канберра, 17 апреля, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Министр по вопросам кибербезопасности Австралии Ангус Тейлор заявил об ответственности России за попытки совершить кибератаки на австралийские компании в 2017 году. Заявление министра распространено 17 апреля.

Цитата к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Атака

По его словам, Россия якобы атаковала «значительное число австралийских организаций». При этом нет никаких свидетельств того, что им был нанесен ущерб, сказал Тейлор.

Информацию об атаках правительство Австралии получило от разведагентств и на консультациях с союзниками страны.

«Ответственность за эти действия, предпринятые в 2017 году, лежит на лицах, пользовавшихся российской господдержкой», — заявил Тейлор.

Несмотря на то, что ущерба нанесено не было, эта «попытка России» должна послужить «серьезным напоминанием о том, что австралийские компании и физические лица являются объектами постоянных атак хакеров, которые могут действовать как независимо, так и при господдержке».

Ранее в тот же день министр обороны Австралии Марис Пейн сообщила, что мишенями для российских кибератак «потенциально могли стать примерно 400 австралийских компаний». Атаки якобы были совершены в августе 2017 года.

Никаких доказательств при этом предъявлено не было. Москва подобные обвинения категорически отвергает.