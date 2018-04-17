Москва, 17 апреля, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 16 апреля торговалась преимущественно под давлением. В моменте котировки доходили до локальных минимумов вблизи отметки $71, но сумели закрыть торговые сутки в районе $71,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Трамп доволен тем, как прошли удары по Сирии, и больше не планирует проводить там военных действий. Это существенно снизило опасения относительно сокращения предложения на Ближнем Востоке и повлекло частичную фиксацию прибыли по Brent.

«Вчерашняя динамика в сырьевом сегменте подтверждает, что рынок энергоносителей стал гораздо чувствительнее к теме геополитики, что связано с сокращением избыточных мировых запасов», — отметил эксперт.

Когда на рынке царил масштабный профицит, беспокойство по поводу возможных перебоев в поставках носило ограниченный характер. Теперь же можно увидеть прямую зависимость настроя игроков от этого фактора.

«Сегодня, 17 апреля, с утра актив демонстрирует скромный восходящий уклон. Котировки поддерживает китайский фактор, где вышла неплохая статистика. ВВП в годовом выражении превысил прогнозы, как и розничные продажи. А вот промышленное производство немного подвело, смазав позитивную картину», — пояснил Мащенко.

В ближайшее время у нефти не предвидится значимых поводов для роста. 17 апреля вечером API представит очередной еженедельный отчет по запасам углеводородов, и, судя по продолжающемуся росту буровой активности в стране, запасы увеличатся снова.

«Локально от более существенной просадки актив удерживает слабый доллар, который находится под давлением против корзины валют.

В более широкой картине цены поддерживают надежды на введение санкций против Ирана и продление сделки ОПЕК», — полагает эксперт.

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