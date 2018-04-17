Москва, 17 апреля, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Рубль 16 апреля показывал малоактивную динамик, приостановив падение, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

После открытия гэпом вниз, валюта перешла к восстановлению, но вела себя сдержанно с оглядкой на санкционные риски и дешевеющую нефть. По итогам сессии доллар закрылся ниже отметки 62 руб., а евро — в районе 76,75 руб.

«У рубля определенно есть желание восстановиться. Этому благоприятствует стартовавший в Россиии налоговый период, приостановление интервенций на рынке, высокие цены на нефть и отступление геополитических страхов», — полагает эксперт.

Главным ориентиром для российской валюты на данный момент является внешняя политика, где градус напряженности продолжает спадать. В частности, 16 апреля вечером Трамп сообщил, что пока откладывает решение о расширении антироссийских санкций, которые ранее были анонсированы постпредом США при ООН Никки Хейли.

«Сегодня, 17 апреля, уже на старте торгов эти известия принесут большое облегчение российским активам, в том числе и рублю», — считает Ковалев.

Разрядка обстановки в мире, где на сирийском и китайско-американском фронтах наступило затишье, также будет способствовать повышению спроса на активы развивающегося сегмента, к коему относится российская валюта.

«С технической точки зрения пара доллар/рубль откроется 17 апреля гэпом вниз и может с легкостью отправить «американца» под отметку 61 руб.

Тем более что доллар с начала недели чувствует себя неважно, отступая против большинства основных валют на международном рынке», — отметил эксперт.

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