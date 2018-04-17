Санья, Китай, 17 апреля, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Китай планирует запустить тяжелую карету-носитель «Чанчжэн-5 Y3» уже в конце 2018 года после выяснения причин неудачи с запуском ракеты «Чанчжэн-5 Y2», сообщили в Государственном управлении оборонной науки, техники и промышленности Китая, передает 16 апреля агентство Синьхуа.

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Ракета «Чанчжэн-5 Y2» была запущена с космодрома Вэньчан, расположенном в провинции Хайнань на юге Китая 2 июля 2017 года, однако, спустя менее, чем шесть минут после взлета произошел сбой.

Компьютерный анализ и наземные испытания показали, что проблема возникла в выхлопном устройстве двигателя первой ступени ракеты, сообщили в администрации.

Двигатель был улучшен и доработан, а также прошел множественные наземные испытания. Команда разработчиков в настоящее время занимается сборкой ракеты «Чанчжэн-5 Y3».

В случае успеха испытаний «Чанчжэн-5 Y3», ракета «Чанчжэн-5 Y4» будет использована для запуска лунного зонда «Чанъэ-5», который, как ожидается, доставит на Землю образцы лунного грунта.

Напомним, что запуск лунного зонда «Чанъэ-5» был перенесен с ноября 2017 года на 2019 год в связи с неуспешным запуском ракеты «Чанчжэн-5 Y2». Ракеты серии «Чанчжэн-5», в свою очередь, являются тяжелыми ракетами, предназначенными для доставки материалов для строительства китайской орбитальной станции, а также межпланетных станций у Луны и Марса.