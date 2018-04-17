Токио, 17 апреля, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 17 апреля отправился в США, где состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом, стороны обсудят экономическое взаимодействие и северокорейскую проблему.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Об этом Абэ заявил журналистам в ходе пресс-конференции перед вылетом. По его словам, будет также обсуждаться содействие американской стороны в разрешении проблемы похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан.

«Относительно проблемы вокруг КНДР и по поводу экономических вопросов я хотел бы подтвердить сотрудничество между Японией и США, а также продемонстрировать тесную связь японо-американского альянса», — сказал Абэ.

Он также подчеркнул, что намерен сохранить максимальное давление на КНДР с целью принуждения Пхеньяна к отказу от ядерного и ракетного вооружения. Речь идет и об отказе КНДР от ракет средней и малой дальности.

«Я намерен приложить максимальные усилия для того, чтобы в ходе первого саммита между лидерами КНДР и США были предприняты шаги по разрешению проблемы похищенных граждан», — добавил Абэ.

Визит премьер-министра Японии в США пройдет с 17 по 19 апреля, с Трампом он встретится в штате Флорида. Напомним, Токио ведет переговоры с Пхеньяном о судьбе граждан Японии, похищенных в 70-е и 80-е годы XX века.

В феврале 2016 года Пхеньян прекратил повторное расследование в ответ на санкции со стороны Японии. Речь идет о судьбе 17 человек.