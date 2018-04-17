Москва, 17 апреля, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Существенный рост стоимости авиабилетов на международные рейсы вызван пересчетом курса валют, используемого Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), следует из данных онлайн-сервисов поиска авиабилетов.

Aero Icarus Самолет Airbus A319-114

Повышение цен на 7% в евро произойдет уже 18 апреля. Используемые курсы изменятся: при использовании в расчетах доллара США — с 59 рублей до 62,5 рублей, при использовании евро — с 72 рублей до 77 рублей.

В общих случаях это означает, что за каждые €100 в стоимости билета жителям России придется переплатить по 500 рублей.

В какой валюте номинировать билеты на международные рейсы определяют авиакомпании, однако европейские перевозчики чаще всего используют евро.

С указанными курсами в дальнейшем продолжат работу глобальные системы бронирования (GDS), которым большинство авиакомпаний мир предоставляют информацию о наличии билетов. В свою очередь данные и GDS получают агентства, осуществляющие розничную продажу.

Добавим, курс IATA рассчитывается еженедельно на основе курса, установленного Банком России на вторник, с округлением до 50 копеек в большую сторону.

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