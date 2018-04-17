Маунтин-Вью, США, 17 апреля, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Разработчики из корпорации Google представили прототип «умного» микроскопа, который будет помогать медикам обнаруживать различные типы рака, сообщает портал What's New 16 апреля.

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Это обычный оптический микроскоп, модифицированный алгоритмами искусственного интеллекта и дополненный функцией дополненной реальности.

«Мы модифицировали стандартный оптический микроскоп, чтобы интегрировать в него возможности искусственного интеллекта в реальном времени. Это потребовало интеграции экрана дополненной реальности в оптику и формирования глубокой нейронной сети для обнаружения рака и выполнения алгоритмов искусственного интеллекта, связанных с микроскопом», — пояснили ученые.

Образец материала помещается перед объективом, и тот же образ, который видит специалист, посылается в компьютер, чтобы искусственный интеллект смог осуществить свою работу в реальном времени.

Искусственный интеллект может выявлять раковые клетки в тканях образца. Уже протестированы микроскопы, выявившие с удивительным уровнем диагностической точности клетки рака предстательной и молочной желез. В ближайшее время микроскоп сможет «видеть» клетки других типов рака и иные болезни.