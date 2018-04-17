Красноярск, 17 апреля, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Рост курса доллара США по отношению к российскому рублю с 58−59 рублей до 62−64 рублей не повлияет на финансовую стабильность российского валютного рынка. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович в интервью телеканалу «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рубль

По его словам, курс 64 рубля за доллар был прописан в бюджете РФ ещё с прошлого года и с тех пор не корректировался.

«У нас в макроэкономическом прогнозе, в бюджете заложен курс 64 рубля за доллар с самого начала. Этот прогноз был опубликован в прошлом году, и он не менялся», — сказал Дворкович.

По его словам, отмеченное повышение курса национальной валюты РФ «не является чем-то критическим» и укладывается в рамки прогнозов. Ослабление рубля «стало следствием определенных событий», добавил вице-премьер правительства России.

«Мы видим по динамике рынка — постепенно приходят в равновесие спрос и предложение, потому что все знают: не следует ожидать дальнейших резких скачков. Все происходит достаточно плавно», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев заявил, что для Центробанка РФ «не стало шоком» резкое падение курса рубля в связи со введёнными минфином США новыми антироссийскими санкциями.

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Добавим, первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева отметила 16 апреля, что регулятор имеет «полный комплекс инструментов», который готов применить в случае, если угрозы финансовой стабильности валютного рынка РФ всё же возникнут.

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