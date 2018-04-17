Киев, 17 апреля, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Украинская власть контролируется извне, заявил 16 апреля экс-спикер Верховной рады Александр Мороз, передает украинский телеканал NewsOne.

Дядя Сэм

По его словам, США полностью определяют украинскую политику, в том числе в вопросах о прекращении гражданской войны в Донбассе. И до тех пор, пока авторитетные лица в Соединенных Штатах не скажут Киеву, что войну нужно прекращать, украинские власти не остановятся и будут продолжать обстреливать Донбасс.

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«Наша демонстрация потуг и желания ничего не означает, потому что все решается в госдепе», — подчеркнул Мороз.

Напомним, США активно поддержали «Евромайдан» 2013−2014 годов, в ходе которого произошел государственный переворот на Украине и к власти пришли националисты.

С тех пор украинская власть не решает никаких важных вопросов без согласования своих действий с Вашингтоном. На «консультации» в США ездят как украинские политики, так и представители силовых структур: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), МВД, Генеральной прокуратуры Украины и других.