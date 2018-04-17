Якутск, 17 апреля, 2018, 08:54 — ИА Регнум. В Якутии мужчину, выбросившего плачущего ребенка в лестничный пролёт, признали слабоумным. Как сообщается на портале республиканского СУ СК РФ, в дальнейшем суду предстоит решить вопрос о принудительном лечении обвиняемого.

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По данным следствия, в период с августа 2017 года по январь 2018 года мужчина, проживавший в поселке Сунтар, неоднократно наносил побои своей сожительнице и её ребёнку 2017 года рождения. Ночью 28 января 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вытащил ребёнка из кроватки и сбросил его сквозь лестничный пролёт на первый этаж. Младенец упал с высоты 2,8 м, получив тяжелые травмы головы и грудной клетки. Причиной агрессивного поведения стал плач ребёнка. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117, ч. 1 ст. 119 и ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (истязание, угроза убийством, покушение на убийство малолетнего).

«В рамках расследования уголовного дела проведены четыре экспертных исследования, в том числе установившие, что обвиняемый не осознавал фактический характер и общественную опасность совершаемых им действий, в силу умственной отсталости, относящейся к категории «слабоумие», — заявили в СК.

Обвиняемый признал свою вину и рассказал об обстоятельствах совершения преступления. Далее суд должен принять решение о необходимости принудительного лечения в стационаре.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, упавшего ребёнка обнаружила его мать и вызвала скорую помощь. У младенца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб тканей головного мозга и мягких тканей, левосторонний гемипарез, сопор.