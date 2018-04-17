Москва, 17 апреля, 2018, 07:59 — ИА Регнум. В большинстве районов Московского бассейна наблюдается понижение уровня воды в акватории. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщили в пресс-службе ФГБУ «Канал им. Москвы».

Oleh Prylutskyi Паводок

«За 10 дней с начала половодья аварий и чрезвычайных ситуаций (ЧС) на водных путях не было, — говорится в сообщении. — (…) В настоящий момент наблюдается спад половодья на всех водных путях Московского бассейна, за исключением Оки».

Уточняется, что в верховьях Волги на водпостах уровень воды снизился на 8−47 см. Водохранилища ФГБУ «Канал им. Москвы» принимают основной объем притока весенней воды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 марта на участке реки Оки в Луховицком районе Московской области прошли масштабные учения для повышения готовности к весеннему половодью.

В ходе учений был отработан единый подход представителей различных структур, ведомств и служб по ликвидации последствий, вызванных весенним половодьем.

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