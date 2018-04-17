Москва, 17 апреля, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Пассажиры Московского метрополитена отныне лишены возможности доступа к популярному мессенджеру Telegram, так как оператор «МаксимаТелеком», предоставляющий услуги доступа к сети посредством технологии Wi-Fi, заблокировал доступ к сервису во исполнение предписания Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора.

ИА REGNUM Telegram запретить нельзя разрешить

Отмечается, что после 17 апреля 12:00 обновился реестр запрещенных сайтов и приложений, после чего операторы связи начали блокировать Telegram.

«Блокировка ресурсов, внесенных в «черный список» Роскомнадзора, осуществляется в автоматическом режиме», — цитирует слова представителя «МаксимаТелеком» «Агентство Москва».

Напомним, решение о блокировке сервиса на территории России было вынесено 13 апреля Таганским судом Москвы после отказа руководства компании предоставить ключи шифрования переписки пользователей ФСБ России. 16 апреля в Роскомнадзоре получили решение об ограничении доступа к мессенджеру. В этот же день ведомство начало процедуру блокировки мессенджера — соответствующие предписания были разосланы операторам связи.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля Роскомнадзор заблокировал более 600 тыс. IP-адресов, принадлежащих компании Amazon, после того, как стало известно, что администрация Telegram запустила обход блокировки с использованием мощностей этой компании.

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Следует отметить, что сервис выпустил обновление приложения, по словам основателя Telegram Павла Дурова, мессенджер продолжит работать на всех устройствах вопреки вводимым ограничениям.

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