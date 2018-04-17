Москва, 17 апреля, 2018, 08:02 — ИА Регнум. День 16 апреля стал самым теплым в Москве за последние 70 лет. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Отмечается, что в 15 часов термометры на станции ВДНХ показали 20,2 градуса тепла. Таким образом, рекорд 2005 года, когда 16 апреля потеплело до 19,5 градусов, был преодолен.

Ранее синоптики не исключали, что будет побит рекорд почти столетней давности. В 1920 году 16 апреля потеплело до +21.

«В любом случае, сегодняшний день будет самым теплым за последние 70 лет!», — заключили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о существенном повышении температуры в Москве к 20-м числам апреля. К 17 апреля воздух прогреется до +15…+16°C, отмечал эксперт.

Чересчур радоваться теплу пока не стоит, отметили синоптики — в середине третьей недели апреля москвичей ждут обильные дожди и похолодание.

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