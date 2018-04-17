Кемерово, 17 апреля, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, по предварительным данным, мог произойти в результате короткого замыкания электропроводки на четвертом этаже здания, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар в ТЦ Кемерово

Специалисты предполагают, что замыкание электропроводки могло быть вызвано протечками в крыше, так как снег не убирался, он начал подтаивать, а вода попала на проводку, которая находилась на четвертом этаже прямо над детской игровой зоной.

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Первым загорелся пластиковый плафон, находящийся над детским сухим бассейном из поролоновых кубиков, которые воспламенил капающий сверху горящий пластик. Возгорание быстро раздула вентиляция: в момент пожара ее никто не выключил.

Сигнализация сработала впустую, зона горения не была залита водой из-за того, что после морозов промерзавший водопровод был перекрыт. Кроме того, оповещение о пожаре в здании включалось вручную. При этом работник службы охраны не активировал сигнал.

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Этаж заволокло дымом за несколько минут. В это время в одном из залов кинотеатра закончился сеанс. Выходившие после него люди столкнулись со стеной дыма, за которой был огонь. Часть зрителей попытались выбраться из здания через запасной выход, но он был заблокирован.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта, в результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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