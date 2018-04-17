Нью-Йорк, США, 17 апреля, 2018, 07:50 — ИА Регнум. Россия запросила 17 апреля открытое обсуждение в Совете Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в сирийской Ракке, сообщил пресс-секретарь постоянного представительства РФ при ООН Федор Стржижовский.

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По его словам, открытый брифинг начнется 17 апреля во второй половине дня. Российская делегация запросила обсуждение гуманитарной ситуации в сирийских Ракке и Рукбане в контексте выполнения резолюции СБ ООН 2401.

Россия ожидает, что Совет будет вести гуманитарный координатор ООН, замгенсекретаря Марк Лоукок.

Напомним, резолюция 2401 об установлении перемирия в Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению была приняла 24 февраля 2018 года. Перемирие не распространяется на террористические группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ракка была освобождена 17 октября 2017 года арабо-курдскими формированиями, входящими в состав коалиции «Силы демократической Сирии». По данным Минобороны РФ, ситуация в Ракке остается крайне тяжелой.

Город был фактически уничтожен американскими бомбардировками: разрушено 70% зданий. В настоящее время в Ракке работают всего две больницы, которые переполнены.

По данным Минобороны РФ, жители города нередко погибают из-за подрывов на неразорвавшихся боеприпасах: с октября 2017 по март 2018 года погибли 130 человек, ранены — 650.