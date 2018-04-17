Пекин, 17 апреля, 2018, 07:44 — ИА Регнум. Новый многоцелевой китайский истребитель J-10C заступил на боевое дежурство 17 апреля, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на источник в Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Retxham Китайский истребитель J-10С

Оборудованный современными бортовыми системами и вооружением истребитель способен вести бой на средних и близких дистанциях, а также наносить удары по наземным и морским целям, говорится в заявлении китайских ВВС.

Самолет представляет собой сверхзвуковой китайский истребитель третьего поколения, дебютировавший во время празднования 90-й годовщины образования НОАК в июле 2017 года на военной базе Чжужихэ во Внутренней Монголии.

Истребитель усилит наступательные и оборонительные мощности страны и возможности при выполнении операций, отмечает издание.

Пресс-секретарь ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ заявил, что воздушные силы продолжат учения по обеспечению боеготовности как наступательной, так и оборонительной направленности.

Самолет будет нести службу по защите воздушной безопасности и продвижению национальных интересов Китая в новую эпоху, отметил Шэнь.

Напомним, что в настоящее время на вооружение китайской армии заступают истребители пятого поколения J-20. Новые самолеты являются перспективными многофункциональными машинами, которые, по заявлению Китая, способны потягаться с американскими аналогами.