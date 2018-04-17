Циолковский, Амурская область, 17 апреля, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Пожарные службы Амурской области 17 апреля окончательно справились с лесным пожаром, подступавшим к космодрому «Восточный». Об этом сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

skeeze Лесные пожары

По словам спасателей, пламя бушевало невдалеке от окраин города Циолковский, в непосредственной близости от которого расположен космический объект. К тушению возгорания привлекалось 75 человек личного состава.

За прошедшие сутки в области зарегистрировано 20 природных пожаров. Из них ликвидировано шесть очагов возгораний на площади около 9,5 тыс. га, до сих пор не потушены 14 пожаров, два из которых уже локализованы, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля правительство Амурской области ввело на территории города Благовещенска режим чрезвычайной ситуации (ЧС), связанный с риском возникновения природных пожаров. Режим ЧС установлен в связи с тёплой и ветреной погодой, которая увеличивает риск возникновения возгораний.

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Добавим, 16 апреля в Хабаровском крае на протяжении шести часов семеро десантников Дальневосточной авиабазы боролись с лесным пожаром. Бойцы защитили от пожара населенный пункт Украинка.