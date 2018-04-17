Пермь, 17 апреля, 2018, 07:49 — ИА Регнум. В Перми глыба льда, обрушившаяся с жилого дома на коляску с девятимесячным ребёнком, упала не с козырька балкона, а с крыши. Такую версию озвучили в СУ СКР по Пермскому краю. ЧП произошло 2 апреля, а на следующий день в управляющей компании «Гарант» сообщили, что кровлю чистили своевременно, а наледь упала с козырька балкона, сообщает портал 59.ru.

Hans Сосульки

В рамках расследования уголовного дела следственные органы пришли к выводу, что на самом деле ледяная глыба обрушилась именно с кровли дома. Причиной обрушения стала некачественная уборка крыши. Версия, что виноваты жильцы, которые якобы не почистили козырьки своих балконов, не подтверждается. После ЧП жильцы позвонили в следственный отдел и проинформировали, что коммунальщики начали чистить кровлю дома только после случившейся трагедии, при этом куски льда и слипшегося снега сбивали вместе с шифером и не использовали специальную люльку для промышленных альпинистов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Кировском районе Перми произошёл трагический случай — на коляску, в которой находилась девятимесячная девочка, с жилого дома обрушилась глыба льда. Ребёнка с тяжёлой травмой головы госпитализировали и провели операцию. Однако спасти младенца не удалось. 5 апреля он скончался. По факту случившегося возбудили уголовного дело по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». В его рамках задержали гендиректора и инженера управляющей компании. Им предъявили обвинение и 9 апреля отправили под домашний арест.

После трагедии в Перми чиновники усилили контроль за состоянием жилого фонда. Проверкам подвергли крыши зданий, козырьки балконов и входов в подъезды. В подъездах появились информационные листки, которые указывали на обязанность жильцов следить за состоянием козырьков своих балконов.

Отметим, случаи падения сосулек на людей не редкость. 6 апреля в Югре глыба льда рухнула на двоих воспитанников детского сада. К счастью, дети не пострадали. А в Мурманске при падении глыбы с крыши травмы получила пожилая женщина.

При этом об ответственности чиновников за гибель девочки в Перми речи пока нет. Между тем напомним, что в Петербурге со следующей зимы начнут автоматически увольнять ответственных лиц в случае падения льда на людей. О необходимости таких мер ранее заявил глава города Георгий Полтавченко. Видимо, такую схему нужно взять на вооружение и другим городам России.

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