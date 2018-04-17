Киев, 17 апреля, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Завершение гражданской войны в Донбассе не входит в круг интересов украинских властей, заявил 16 апреля депутат Верховной рады Евгений Мураев, передает телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

По его словам, Минские соглашения не имеют значения для Киева, поскольку он не намерен прекращать войну. Так, Украина не приняла закон об амнистии, закон о выборах в Донбассе, а также не внесла изменения в конституцию. Несмотря на это, украинские политики продолжают говорить о Минских соглашениях, поскольку это важно для избирательной кампании.

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Напомним, Минские соглашения заключались дважды между Украиной и Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР). Первое соглашение было заключено 5 сентября 2014 года, второе — 12 февраля 2015 года. Второе соглашение было подписано в формате «нормандской четверки», в которую вошли Германия, Франция, Украина и Россия.

Оба соглашения указывают, что подписавшиеся стороны обязаны прекратить ведение огня в Донбассе, отвести тяжелое вооружение от линии фронта на 50 км и начать переговоры о мирном урегулировании конфликта.