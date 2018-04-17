Вашингтон, 17 апреля, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Американские журналисты телеканала OAN Network провели собственное расследование в сирийском городе Дума в Восточной Гуте и не обнаружили там следов применения химического оружия. Об этом говорится в репортаже, опубликованном на сайте телеканала.

Илья Репин. Продавец новостей в Париже. 1873

По словам сотрудника OAN Network Пирсона Шарпа, он вместе с другими журналистами побывали в Думе вместе с представителями сирийских властей, где осмотрели место «химатаки», а также пообщались с местными жителями.

«Никто из людей, с которыми мы говорили, не видел и не слышал что-либо о химической атаке. Они сказали, что в тот день в этом районе всё было как всегда и ничего необычного они не заметили», — сказал Шарп, добавив, что журналисты опросили до 40 человек.

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Журналист отметил, что, по мнению жителей, эта химатака была сфабрикована боевиками, удерживающими в то время город. «Это была фабрикация, фальшивка», — заявили они.

«Жители рассказали мне, что террористы сфабриковали химическую атаку, чтобы добиться удара западных стран по сирийской армии, чтобы та от них отстала, а они смогли скрыться, — добавил Шарп. — Такую историю нам рассказали многие люди».

Кроме того, журналисты посетили больницу, куда якобы были доставлены пострадавшие от воздействия отравляющих веществ, но никто из сотрудников не смог подтвердить это. По их словам, незнакомые люди приводили «пострадавших» в госпиталь и поливали их водой из шланга, записывая это на видео.

«Когда они омыли всех водой, то собрали свои вещи и ушли», — подчеркнул сотрудник американского телеканала.

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Напомним, 7 апреля находившиеся в Думе боевики заявили о «химической атаке» против мирного населения. К распространению данной информации подключились неправительственные организации, включая «Белые каски». При этом информация о «химатаке» была неоднократно опровергнута врачами и официальными лицами, никаких доказательств применения отравляющих веществ нет.

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