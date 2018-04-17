Чэнду, Китай, 17 апреля, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Проект солнечной энергетики, призванный побороть бедность, был запущен в отдаленном уезде китайской провинции Сычуань на юго-западе страны, сообщает агентство «Синьхуа».

Солнечная батарея

Китайский государственный энергетический гигант State Power Investment Corporation Limited сообщил 15 апреля о начале действия проекта по выработке электроэнергии из энергии солнца. Проект был запущен в самом начале апреля и уже приносит пользу более чем 2,4 тыс. бедняков.

Солнечная электростанция мощностью двадцать мегаватт, способная генерировать более 26,24 млн киловатт⋅часов электроэнергии ежегодно, расположена в уезде Хунъюань в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань.

Местные жители могут использовать электричество для своих нужд, а его избытки будут продаваться. Предполагается, что данные меры помогут увеличить доход каждого бедняка в указанной местности по меньшей мере на одну тысячу юаней ежегодно.

Напомним, что власти провинции Сычуань запустили программу борьбы с бедностью на основе солнечной энергетики в конце 2017 года. В общей сложности 19 объектов генерации электричества планируется построить в 17 уездах провинции. Проект в уезде Хунъюань, который уже был запущен в эксплуатацию, стал первым в этой череде.

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