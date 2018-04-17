Дамаск, 17 апреля, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Российские подводные лодки класса «Варшавянка», которые за тишину хода называют «черными дырами», помешали 14 апреля британской подлодке класса Astute нанести ракетный удар по Сирии. Об этом газете The Times рассказали источники в британском военном ведомстве.

Министерство обороны Российской Федерации Подводная лодка ВМФ России «Б-871» проекта 877В

Источники издания утверждают, что вооруженная крылатыми ракетами британская субмарина была вынуждена маневрировать в Средиземном море в противостоянии с одной или двумя российскими подлодками. Предполагается, что среди них могла быть подводная лодка проекта 636 «Варшавянка» или 877 «Палтус».

По словам источников издания, подлодке британских ВМС также пришлось «укрываться» от двух российских фрегатов и противолодочного самолета.

Отмечается, что в ходе «игры в кошки-мышки» британская подлодка так и не смогла занять «нужную позицию» и принять участие в атаке на Сирию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля США и их союзники нанесли по территории Сирии ракетный удар, выпустив по военным и гражданским объектам более 100 ракет. Сирийская система ПВО перехватила более 70 ракет, угрожавших значимым объектам.

Поводом для этого послужило якобы применение властями Сирии химоружия в городе Дума в Восточной Гуте, однако доказательств этому представлено не было.

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