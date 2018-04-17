Могерини: ЕС остается приверженным ядерной сделки с Ираном
Брюссель, 17 апреля, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что содружество будет следовать условиям ядерной сделки с Ираном в полном объеме, сообщает 17 апреля Kurdistan.ru.
Данное заявление было сделано во время заседания глав внешнеполитических ведомств ЕС.
«Все страны подчеркнули необходимость реализации соглашения. Евросоюз выполняет и будет продолжать выполнять все условия по ядерному соглашению с Ираном», — подчеркнула Могерини.
Напомним, в июле 2015 года Германия и пять стран постоянных членов СБ ООН с одной стороны и Иран с другой, заключили соглашение по которому Тегеран замораживает свою ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций.
Однако президент США Дональд Трамп не раз подвергал критике соглашение, одобренное предыдущей администрацией, грозясь его расторгнуть.
Стремление главы Белого дома разорвать соглашение с Ираном вызывает серьезную озабоченность у всех остальных гарантов сделки.