Брюссель, 17 апреля, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что содружество будет следовать условиям ядерной сделки с Ираном в полном объеме, сообщает 17 апреля Kurdistan.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская ядерная программа

Данное заявление было сделано во время заседания глав внешнеполитических ведомств ЕС.

«Все страны подчеркнули необходимость реализации соглашения. Евросоюз выполняет и будет продолжать выполнять все условия по ядерному соглашению с Ираном», — подчеркнула Могерини.

Напомним, в июле 2015 года Германия и пять стран постоянных членов СБ ООН с одной стороны и Иран с другой, заключили соглашение по которому Тегеран замораживает свою ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций.

Однако президент США Дональд Трамп не раз подвергал критике соглашение, одобренное предыдущей администрацией, грозясь его расторгнуть.

Стремление главы Белого дома разорвать соглашение с Ираном вызывает серьезную озабоченность у всех остальных гарантов сделки.