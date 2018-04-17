Оттава, 17 апреля, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Главы МИД стран Группы семи (G7) сделали совместное заявление по инциденту в Солсбери, призвав Россию ответить на все имеющиеся к ней вопросы. Заявление распространил МИД Канады.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Страны «Большой семерки» разделяют и согласны с оценкой Великобритании, что Россия «очень вероятно» несет ответственность за этот инцидент. Также главы МИД призвали Россию раскрыть якобы имеющуюся у нее программу по производству нервно-паралитического вещества.

«Мы осуждаем продолжающиеся отказы России [отвечать] на законные запросы правительства Великобритании, что еще раз подчеркивает ее ответственность», — отмечается в заявлении.

Главы МИД «семерки» также потребовали от Москвы «обеспечить полное раскрытие своей ранее необъявленной программы «Новичок» представителям Организации по запрещению химического оружия в соответствии с ее международными обязательствами.

Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Лондон сразу и бездоказательно обвинил в инциденте Россию.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ. Это вещество стояло на вооружении США и Британии и ни в СССР, ни в России не производилось.