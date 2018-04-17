Москва, 17 апреля, 2018, 07:16 — ИА Регнум. По итогам торгов 16 апреля нефтяной рынок закрылся в минусе. Покупатели фиксировали прибыль из-за отсутствия эскалации конфликта на Ближнем Востоке после воздушных ударов по Сирии 14 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Нефть

Цена на нефть марки Brent стабилизировалась на уровне $71,65 после снижения до $71,11.

Поскольку на нефтяном рынке доминируют политические риски, то в текущей ситуации не стоит ожидать сильного падения цен на нефть. Все падения покупатели будут выкупать.

Сегодня, 17 апреля, баррель Brent стоит $71,67 (+0,25%). Цена торгуется в диапазоне 71,10—73,00.

Если цена выйдет из диапазона вниз, то она двинется к 70,45. Если выход будет вверх, то роста усилится до $73,60.

Напомним, 16 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 1,59%, до $71,42 за баррель, WTI — на 1,67%, до $66,2 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июне 2018 года на СПбМТСБ составляет $67,56 за баррель.

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