Москва, 17 апреля, 2018, 07:11 — ИА Регнум. Рубль с открытия Мосбиржи 16 апреля оказался под давлением на фоне обострения геополитической ситуации между США и Россией по Сирии, а также новостей о готовящихся новых антироссийских санкциях, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Панических продаж рубля не наблюдалось. Российская валюта быстро адаптировалась к негативным новостям. Курс доллара снизился с 62,62 до 61,64 руб., курс евро — с 77,23 до 76,26 руб. Укрепиться ей могли помочь экспортёры, которые продавали валютную выручку для уплаты налогов. Пик налогового периода приходится на 25 апреля, когда уплачиваются НДПИ, НДС и акцизы.

К американской сессии рубль растерял всю прибыль, переместившись в красную зону. Ближе к закрытию торговой сессии он резко подорожал к иностранным валютам. Курс доллара упал до 60,99 руб., курс евро — до 75,51 руб.

Виновником ослабления на открытии торгов и укрепления перед их закрытием стал американский президент Дональд Трамп. Он решил отложить введение новых санкций в отношении России, которые ранее анонсировала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Об этом сообщило издание Washington Post.

Несмотря на укрепление рубля, индекс государственных облигаций России (RGBI) снизился на 0,23%, до 141,82. Инвесторы неохотно покупают ОФЗ после введения антироссийских санкций 6 апреля.

Из-за сирийского конфликта, а также возможного расширения антироссийских санкций США и Великобританией, для российской валюты сохранится негативный информационный фон.

Допускается краткосрочное укрепление отечественной валюты до 74,35 за евро, и до 60,15 за доллар. Для пары доллар/рубль сохраняется целевая область в районе 66,60—67,20 руб., евро/рубль — 85,85 руб.

Напомним, 16 апреля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 88,50 коп. (-1,43%), до 62,05 руб., курс евро — на 83 коп. (-1,08%), до 75,72 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,1 млрд (+7,89%), евро/рубль — 445,5 млн евро (+48,79%).

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