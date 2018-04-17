Кемерово, 17 апреля, 2018, 06:47 — ИА Регнум. На предприятиях Сибирской генерирующей компании (СГК) в Кузбассе стартовал новый этап масштабной экологической акции «Бумажный бум» по сбору макулатуры среди сотрудников энергохолдинга. Акция проводится молодёжными советами предприятий и экологическим объединением «Зеленая дружина СГК». Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, акция одновременно проходит на электростанциях и теплосетевых компаниях компании во всех городах присутствия региона — Кемерове, Новокузнецке, Белове и Мысках.

Служба по связям с общественностью СГК На предприятиях СГК в Кузбассе – новый этап экологической акции

В течение двух месяцев энергетики будут собирать ненужные газеты, журналы, картон, пачки использованных листов в специально отведённых для этого помещениях. Итоги акции будут подведены в начале июня. Вся собранная макулатура будет передана в специальные организации для переработки.

По итогам «Бумажного бума», проведенного в конце 2017 года, удалось собрать 6,5 тонн макулатуры. Средства, полученные в результате сдачи макулатуры, энергетики направили на благотворительные цели — приобретение новогодних подарков для пожилых людей из Журавлевского дома-интерната для престарелых и инвалидов (д. Журавлево, Кемеровский район).

На предприятиях энергохолдинга не только реализуется целый комплекс природоохранных мероприятий в производственном процессе, но и сами коллективы активно участвуют в экологических акциях по очистке территорий от мусора, посадке деревьев, сбору макулатуры и отработанных элементов питания.