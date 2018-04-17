Красноярск, 17 апреля, 2018, 06:40 — ИА Регнум. На роад-шоу в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ) 13 апреля генеральный директор Сибирской генерирующей компании (СГК) Михаил Кузнецов представил инвестиционную программу развития энергетики Красноярска. Как сообщили в СГК, компания выразила готовность серьёзно вложиться в модернизацию теплоэнергетического комплекса Красноярска при наличии чётких механизмов возврата инвестиций.

Пресс-служба СГК Сибирская генерирующая компания представила на экономическом форуме многомиллиардную инвестпрограмму

«Наша инвестпрограмма начинается от 10 миллиардов, в зависимости от того, на каком варианте мы остановимся. Такую сумму мы можем вложить в тепловые сети. Но все возможности этим не ограничиваются. Ещё больше планов у нас по развитию энергомощностей самих электростанций. Наша общая инвестиционная программа — за 50 миллиардов рублей», — пояснил Михаил Кузнецов.

Планы по обновлению и строительству теплосетей предполагают срок окупаемости не менее 10 лет. Чтобы воплотить их в жизнь, энергетикам требуется понимание стоимости своего продукта в долгосрочной перспективе. Один из возможных вариантов решения проблемы — переход на тарифообразование по методу альткотельной, при котором устанавливается пороговая стоимость единицы тепла исходя из затрат на создание и эксплуатацию альтернативного теплоисточника.

Другое большое направление, заявленное в инвестпрограмме, — развитие энергомощностей. Строительство второго современного энергоблока на Красноярской ТЭЦ-3 электрической мощностью 185 МВТ и тепловой 270 Гкал/час и комплексная модернизация ТЭЦ-1 улучшат энергобаланс региона и создадут резерв для замещения 30 малоэффективных котельных. Для Красноярска особо важен ожидаемый экологический эффект — снижение общего объёма выбросов всех промышленных источников на 11%.

СГК уже доказала свои намерения не только словом, но и делом. «Мы приступили к выполнению нашей программы на ТЭЦ-1. 13 апреля там демонтировали последнюю часть трубы, чтобы освободить место для строительства новой, более высокой», — рассказал генеральный директор СГК.

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Модернизация первой городской теплоэлектроцентрали также включает оснащение всех котлов станции электрофильтрами с эффективностью свыше 99%, обновление котлоагрегатов и установку новой турбины.

В СГК уточнили, что такие инвестиции возможны в полном объёме, если перечисленные объекты генерации будут включены в федеральную программу модернизации энергомощностей. В случае реализации инвестиционного плана за 25 лет поступления в бюджет и внебюджетные фонды увеличатся на сумму, близкую к стоимости самого проекта.

Все заявленные инвестиционные проекты предполагают использование отечественной продукции, подчеркнул Михаил Кузнецов. По его словам, доля импортных комплектующих в планах компании — «чисто символическая, всего несколько процентов».

«Всё, что у нас есть — теплосети, трубы, насосы для насосных станций, оборудование для угольных электростанций — это все практически полностью, 100% российское производство», — резюмировал генеральный директор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов.