Екатеринбург, 17 апреля, 2018, 06:20 — ИА Регнум. Жители Урала 16 апреля обсуждали доходы депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, которые были опубликованы в пятницу, 13-го. В Свердловской области также обсуждаемыми темами стали гибель журналиста Максима Бородина и заточение кормящей матери в СИЗО. А в Челябинске информационная повестка заполнилась темами о судьбе свалки, состоянии торгового центра «Слон», где потолок рухнул на женщину.

Фрагмент картины Квинтена Массейса. Ростовщик с женой, 1514 Монеты

Квартиры за рубежом

13 апреля Госдума опубликовала сведения о доходах своих депутатов. И данные депутатов от Челябинской области представляют определённый интерес.

Выяснилось. что супруга Валерия Гартунга имеет квартиры в Швейцарии и на Кипре. А у Андрея Барышева есть квартира в Испании.

Есть от Челябинской области и депутат, который совсем не имеет официально задекларированного имущества (если не считать денег). Речь про Олега Колесникова. А избранный в 2016 году Виталий Пашин за 2017 год резко поправил своё материальное положение. Его доход вырос почти в три раза, а заработок супруги — в 72 раза.

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Почему погиб Бородин?

В Екатеринбурге уже несколько дней активно обсуждают гибель журналиста Максима Бородина. Напомним, предположительно, 12 апреля он выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. А утром 15 апреля скончался.

Максим Бородин известен своими расследованиями. Кроме того, в 2017 году на него уже нападали. Всё это дало некоторым гражданам повод заявлять о том, что он якобы был убит.

Впрочем, в полиции не считают, что за всем этим стоит криминал. Скорее всего, произошёл несчастный случай. Как бы то ни было, свою проверку начал СКР. А коллеги Максима Бородина готовятся к похоронам, которые пройдут завтра, 18 апреля.

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Кормящая мать в СИЗО

Ещё одна обсуждаемая на Урале тема — заключение кормящей матери Ирины С. в СИЗО. 4 апреля ей вынесли приговор — три года колонии общего режима. И сразу же взяли под стражу. Оторвали от мужа и от двоих детей, один из которых — младенец, нуждающийся в экстренной операции. Теперь вместо материнского молока ребёнок вынужден питаться смесями.

Ирину С. обвинили в мошенничестве. Следователи прицепились к тому, что в 2008 году она взяла в аренду, а в 2009-м году за восемь тысяч рублей выкупила три участка земли. Позднее эти участки оценили в 1,2 млн рублей и посчитали, что со стороны женщины был преступный умысел.

Муж Ирины С. уже обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину и в другие инстанции. Также подана апелляционная жалоба. Вернётся ли женщина к своим детям и мужу, решать Свердловскому областному суду. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

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ЧП в ТРЦ

В торговом центре «Слон» города Миасса подвесной потолок рухнул на пожилую женщину вечером 14 апреля. Посетительница ТРЦ получила травмы грудного отдела позвоночника. Её госпитализировали.

По факту ЧП СКР уже возбудил уголовное дело. Расследование идёт о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Скорее всего, ответить придётся тем, кто монтировал потолок. Это было в 2016 году.

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Работу ТРЦ приостановили. Однако позднее он открылся. Между тем в отделе по ЧС города Миасса утверждают, что находиться там может быть опасно. Впрочем, руководство комплекса заявляет, что все проблемы уже устранены.

Радоница после катастрофы

Сегодня, 17 апреля, православные отмечают Радоницу — День поминовения усопших. Утром из Орска Оренбургской области в Московскую область вылетит спецборт. В самолёте будут родственники пассажиров, которые разбились в результате крушения «Ан-148» в Подмосковье,

Напомним, «Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья. Погиб 71 человек.

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