Якутск, 17 апреля, 2018, 06:10 — ИА Регнум. Прокуратура Якутии намерена дать оценку порядку начисления заработной платы сотрудникам пожарной части №10 (посёлок Кангалассы) отряда государственной противопожарной службы Якутии №40 по Якутску, где 16 апреля десять человек объявили голодовку. Проверке подвергнут ГБУ «Государственная противопожарная служба Якутии», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры.

(сс) CWitte Правосудие

Читайте также: В Якутии голодают уже 40 пожарных: акция протеста разрастается

Надзорное ведомство также намерено проверить информацию о неисполнении руководством республиканской противопожарной службы судебных решений по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, материально-техническому оснащению частей и других нарушениях, о которых рассказали объявившие голодовку пожарные

По информации ведомства, проверка инициируется после публикаций СМИ, в том числе по материалу ИА REGNUM «Пожарные Якутии объявляют голодовку: Чаша терпения переполнена». По всем выявленным нарушениям прокуратура обещает принять комплексные меры.

«Ход и результаты проверки на контроле прокурора республики», — также пояснили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабы голодовки тем временем растут. Акция протеста с отказом от еды идёт уже в трёх пожарных частях Якутии: к десяти сотрудникам подразделения противопожарной службы республики в Кангалассах присоединились 30 пожарных из пригорода Якутска Магана и посёлка Зырянка в Верхнеколымском районе.

Читайте также: В Якутии началась голодовка пожарных: «Нам недоплачивают!»

Сотрудники пожарных подразделений требуют, чтобы им платили за труд по фактически отработанному времени (а не за 140 часов вместо фактически отработанных, как в Кангалассах), обеспечивали их спецодеждой в достаточном количестве и по сезону (а не две каски на двоих и летние резиновые сапоги якутской зимой), восстановили в должностях работников, уволенных за попытки отстоять свои права, выделяли топливо в достаточном количестве, финансировали ремонт пожарных машин и зданий пожарных частей.

Аналогичные нарушения в организации условий труда допускаются также в подведомственном МЧС ФГКУ «Пятый отряд федеральной противопожарной службы по Якутии» (Якутск), утверждают пожарные. В последнем нет проблем только с зарплатами, а в остальном картина та же: на нужды части сотрудники «скидываются» деньгами ежемесячно, топливо на необходимые для ориентирования на территории и в зданиях объезды не выделяются, запчасти для пожарных автоцистерн не выдают, ремонт работники делают за свой счёт и своими руками.