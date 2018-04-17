Лондон, 17 апреля, 2018, 05:25 — ИА Регнум. Российские подводные лодки помешали британской субмарине класса Astute 14 апреля нанести удар крылатыми ракетами по Сирии, пишет газета The Times.

Серебряный Иосиф. Будь бдительным! (фрагмент). 1941

Британская подлодка не смогла провести атаку из-за маневров российских подводных лодок, которые в НАТО называют «черными дырами».

Российские подводные лодки вышли с базы в Тартусе (Сирия) и следовали за субмариной, которая в результате вынуждена была несколько раз менять местоположение.

«Черными дырами» российские субмарины окрестили за то, что их трудно обнаружить.

Напомним, ракетную атаку на ряд сирийских объектов осуществила так называемая антитеррористическая коалиция во главе с США. По данным российского Минобороны, по сирийским объектам было выпущено более 100 ракет.

Атаки на Сирию провели США, Великобритания и Франция. Поводом послужил видеоматериал «Белых касок» о «химической атаке», которую Сирийская арабская армия якобы осуществила против мирных жителей Думы (Восточная Гута, Сирия) 7 апреля 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что «теперь, когда США, Франция и Великобритания совершили этот возмутительный акт агрессии», российская сторона готова рассмотреть любой вариант помощи сирийской армии.