Якутск, 17 апреля, 2018, 05:37 — ИА Регнум. Акция протеста с отказом от еды идёт уже в трёх пожарных частях Якутии: к сотрудникам подразделения противопожарной службы республики в Кангалассах присоединились пожарные из пригорода Якутска Магана и посёлка Зырянка в Верхнеколымском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель независимого профсоюза пожарных в Кангалассах Андрей Холтасунов.

Takver Голодовка

По его словам, руководство ГБУ «Государственная противопожарная служба» уже дважды письменно обещало исполнить требования пожарных, но включило в протокол не все из них и не так, как было нужно. Тем временем в голодовке участвуют уже 40 человек, акцию протеста они прекратят только тогда, когда их требования будут выполнены в полном объёме и в виде нормативно-правовых актов.

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Напомним, сотрудники пожарных подразделений требуют, чтобы им платили за труд по фактически отработанному времени (а не за 140 часов вместо фактически отработанных, как в Кангалассах), обеспечивали их спецодеждой в достаточном количестве и по сезону (а не две каски на двоих и летние резиновые сапоги якутской зимой), восстановили в должностях работников, уволенных за попытки отстоять свои права, выделяли топливо в достаточном количестве, финансировали ремонт пожарных машин и зданий пожарных частей (пока сотрудники делают это за свой счёт, со своих зарплат в 30 тыс. рублей). Начальство письменно предложило недовольным сотрудникам только рассмотреть их требования по зарплатам и приёму на работу уволенных сотрудников, но пожарные настаивают, чтобы все вопросы были решены.

«Мы полностью солидарны с требованиями наших товарищей, — цитирует начальника караула пожарной части в пос. Зырянка Верхнеколымского района Сергея Пилюгина News.Ykt.ru. — В нашей части 24 сотрудника, на собрании по вопросу поддержки пожарной части Кангалассы проголосовало 22 человека, двое воздержались. Мы тоже объявляем голодовку».

В Магане вообще рассказали, что на дежурстве работают только двое: начальник караула и диспетчер, ни водителя пожарной машины, ни пожарных на смене нет.

«Мы неоднократно обращались в ГБУ ГПС, чтобы нам добавили в караул хотя бы по одному бойцу, но в ответ одни обещания. Такого совсем не должно быть, это полное нарушение всех разумных законов. При пожаре не с кем произвести развертывание, если понадобится, установить трехколенную лестницу. При этом мы должны произвести развертывание, эвакуацию людей, одновременно тушить пожар, передавать информацию своему руководству, что горит, характеристику здания, площадь пожара и прочее», — рассказывают сотрудники пожарной части.

«Хищения бюджетных средств по одному сценарию везде», — подозревают пожарные, требуя провести тотальную проверку как федеральных, так и республиканских ведомств, ответственных за работу пожарных отрядов на территории Якутии.

Что касается проблем с заработными платами в подведомственных республиканскому ведомству пожарных частях, то в правительстве Якутии сообщают, что государственной противопожарной службе республики поручено произвести расчеты по задолженности за переработку и на полное обмундирование личных составов всех подразделений в регионе.

«На встрече с коллективом пожарной части в Кангалассах предложено заключение протокола, в котором будут прописаны меры поэтапного разрешения всех проблемных вопросов. Основные из них — доукомплектование работников специальной одеждой и обувью, а также заработная плата. Наиболее остро стоит вопрос погашения задолженности по зарплате за сокращенное рабочее время», — докладывал руководитель Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Юрий Зайцев.

Напомним, что протестующих его предложения не устроили: люди просят решить проблемные вопросы, тогда как в протоколе предложено их рассмотреть.

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Во всех частях, участвующих в голодовке, примерно одни и те же проблемы, утверждают сотрудники подразделений противопожарной службы Якутии. Сообщается об аналогичных нарушениях в организации условий труда также в подведомственном МЧС ФГКУ «Пятый отряд федеральной противопожарной службы по Якутии» (Якутск). В последнем нет проблем только с зарплатами, а в остальном картина та же: на нужды части сотрудники «скидываются» деньгами ежемесячно, топливо на необходимые для ориентирования на территории и в зданиях объезды не выделяется, запчасти для пожарных автоцистерн не выдают, ремонт работники делают за свой счёт и своими руками.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля десять сотрудников пожарной части микрорайона Якутска Кангалассы государственной противопожарной службы Якутии ОГПС №40 объявили голодовку, требуя нормальные зарплаты и условия труда. Участвующих в акции протеста и одновременно находящихся на дежурстве сотрудников собирались отстранить от работы, даже привезли людей на замену, но голодающим всё же удалось отстоять свои права.

«У нас более сорока выигранных исков, но требования законодательства начальством всё равно вообще не исполняются, — рассказывал руководитель независимого профсоюза пожарных Андрей Холтасунов. — Выиграли, например, суд по спецодежде, но уже весна, а мы ещё даже зимние берцы не получили. Это беспредел. Мы ещё с 1 сентября начали обращаться в суды, но на месте топчемся, об стенку бьёмся и всё никак не можем ничего добиться, и в прокуратуру писали, у нас все эти документы есть, и решения судов, и открытые письма».