Дамаск, 17 апреля, 2018, 04:36 — ИА Регнум. Три ракеты, выпущенные с территории Израиля по авиабазе Думейр (Дамаск), отражены сирийскими ПВО, сообщает Al Masdar.

Пуск ракеты средствами ПВО

Отмечается, что ракетный удар, нанесенный в 01:10 мск по авиабазе Эш-Шайрат (провинция Хомс, Сирия), также израильский. По другой версии, ракетами был обстрелян не этот объект, а авиабаза Т-4 (провинция Хомс).

По некоторым данным, ПВО Сирии сбили не менее девяти ракет, выпущенных в сторону Эш-Шайрата.

Напомним, сирийское агентство SANA сообщило, что Эш-Шайрат был обстрелян в ночь на 17 апреля. Сирийские ПВО отразили атаку.

В американском министерстве обороны заявили о непричастности США к этому ракетному удару и сказали, что никакой активности в настоящее время в Сирии со стороны Пентагона нет.