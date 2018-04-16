Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Ядерный взрыв

Вашингтон, 17 апреля, 2018, 01:12 — ИА Регнум. Последствия потенциального удара ракеты с ядерной боеголовкой по Белому дому смоделировали в США, передает канал Science Magazine.

На видео, опубликованном в интернете, авторы ролика объяснили, что делать, если произойдет ракетная атака. Предполагается, что вблизи Белого дома будет взорвана атомная бомба в пять килограммов.

В качестве потенциальных агрессоров рассматриваются террористы.

Авторы видео поясняют, что в результате атаки в городе распространится радиация. Указаны убежища, в которые следует спрятаться, чтобы защититься от последствий удара.

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Напомним, одним из «террористических» государств американский президент Дональд Трамп называет Иран. При этом на Ближнем Востоке агрессия наблюдается со стороны США и возглавляемой ими так называемой антитеррористической коалиции.