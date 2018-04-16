Чебоксары, 16 апреля, 2018, 20:06 — ИА Регнум. Администрация главы Чувашии запасается сувенирной продукцией. Помимо наручных часов, которые глава региона Михаил Игнатьев вручает вместе с благодарностью, планируется приобрести картины с панорамой Чебоксар и флэш-накопители с государственной символикой республики. Соответствующие аукционы опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Zakupki.gov.ru Сувенирная тарелка: приложение №1 к техническому заданию

Согласно документу, администрации главы понадобилась сувенирная продукция в виде картин с панорамой. Всего планируется прибрести десять картин, предусмотрев на это 52 066 рублей 70 копеек. При этом в документации информация об источнике финансирования разнится: в информационной карте указаны средства ФОМС, в проекте контракта — республиканский бюджет Чувашии.

В техническом задании отмечается, что картины должны быть выполнены на натуральной льняной основе шириной 150 см и высотой 50 см, выполнены из переплетного картона толщиной, покрытие — бумага эфалин тёмно-синего цвета.

«Изображение: художественно-графически оформленное, с панорамой залива г. Чебоксары с охватом исторической части города, снятая с высоты птичьего полета; напечатанное методом струйной печати пигментными чернилами, покрытие лаком. Картина оформлена в багетную раму…

Подрамник: материал дерево, без сучков, ширина не менее 40 мм, глубина не менее 1,5 мм», — говорится, в частности, в документации.

Кроме того, администрация главы Чувашии закупает 200 флэш-накопителей с государственной символикой, из них 70 штук — с объёмом памяти 4 Гб, 130 — не менее 8 Гб. На это выделяется 116,313 тыс. рублей из республиканского бюджета. На все флэшки должны быть нанесены термопечати с надписью «Чувашская Республика» и изображение государственного герба Чувашии.

Практически в это же время сувенирную продукцию заказывает Госсовет Чувашии. Парламенту понадобилось 30 сувенирных тарелок, на которые планируется потратить 48 099 рублей.

«В центре сувенирной тарелки фотография административного здания, расположенного по Президентскому бульвару, дом 10 г. Чебоксары (фото заказчика). Фотография административного здания и края сувенирной тарелки обрамлены двумя кругами красного цвета, расстояние между которыми 6,5 мм. Цвет орнамента на лицевой стороне и «звезды» по краю сувенирной тарелки — золото», — говорится в документации.