Иерусалим, 16 апреля, 2018, 19:01 — ИА Регнум. «Настоящая следующая война: Иран против Израиля». С таким заголовком вышла 16 апреля статья в The New York Times самого влиятельного ближневосточного обозревателя Роберта Фридмана. Он пишет полушутливо об американо-англо-французском ударе по Сирии и об ответных российских угрозах. И считает, что в ближайшее время мы будем свидетелями жестокого военного столкновения между Израилем и Ираном.

Armin Kübelbeck На грани

Два месяца назад иранский беспилотник проник на территорию Израиля и был сбит. Как сообщает Фридман, этот летающий объект был готов к нанесению удара. В ответ Израиль совершил дерзкое нападение на иранских военных на территории Сирии неделю назад, в ходе которой погиб командующий иранским подразделением беспилотников полковник Мехди Деган.

Автор статьи побывал в Израиле на прошлой неделе, где встретился с представителями израильского военного командования. И это невзирая на его репутацию в Иерусалиме как недружественного журналиста. Но повысившийся градус напряжения побудил израильтян говорить и с ним.

Итак, Израиль уже открыто признает, что неделю назад действовал прямо против Ирана на территории Сирии. В Иерусалиме говорят, что не смогут смириться с иранским военным присутствием на собственной границе, покуда Иран не отказывается от идеи уничтожения Израиля и активно финансирует антиизраильских террористов. Это удобное время для Израиля, чтобы вступить в схватку с Ираном и победить, считает автор.

Посмотрим, как на это смотрят в Тегеране.