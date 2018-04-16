Москва, 16 апреля, 2018, 18:51 — ИА Регнум. Санкции против РФ вводят для того, чтобы не дать ей развиваться теми темпами, о которых говорил президент России, считает первый зампред комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Сергей Катасонов. Об этом он заявил 16 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Василий Верещагин. Перед атакой. Под Плевной. 1877-1878

«Дональд Трамп шёл на выборы, и было абсолютно понятно, что он прагматик и будет защищать Америку, её интересы и её налогоплательщиков любыми средствами, — сказал парламентарий. — На мой взгляд, то, что произошло со Скрипалём в Великобритании, в Сирии, — это всё надуманные предлоги, а задача одна — ослабить Россию. Если мы будем развиваться теми темпами, о которых сказал президент — 6—8% роста ВВП, то Россия станет играть ключевую роль и будет приближаться (вероятно, по уровню экономической мощи — прим. ИА REGNUM ) к Китаю.

Также депутат подчеркнул, что США вводят санкции против РФ исключительно для того, чтобы создать преференции для собственной страны. Сделать это иначе они не могут, так как им мешают разного рода правила, например нормы ВТО.

С ним не согласился советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.

«Я считаю, что экономика тут вторична, — заявил он. — Я глубоко убеждён, что в основе лежит не экономический интерес, а политический, и не могу согласиться с тезисом, что нам на дальних подступах сознательно пытаются подрезать крылья. Согласно этой логике, основные усилия американцы должны были бы обратить на Китай. Более того, если всё это вытекало из предвыборной кампании Дональда Трампа, то мне непонятно, почему вы (Катасонов — прим. ИА REGNUM ) в составе фракции ЛДПР аплодировали его избранию и журналистов поили шампанским».

Также Хинштейн добавил, что причина санкционного давления на РФ — искусственное сдерживание и выдавливание конкурента, причём не только из экономической или финансовой сферы.

«Нас загоняют в ситуацию, когда мы вынуждены совершать заранее понятные, в общем-то, шаги, — сказал Хинштейн. — Если мы будем говорить о санкциях, на вопрос, а нанесут ли они ущерб российской экономике, мы вынуждены говорить «да». Но у нас нет пути, чтобы этого не делать. Если к тебе подходят и задираются, есть варианты: убежать, вывернуть карманы или принимать бой. Россия обязана принимать бой. Бой фигуральный, а не физический. Понятно, что наши ответные санкции для американской экономики будут не столь болезненны, как американские для российской. Но у нас нет другого пути».

Напомним, что законопроект об ответе на санкции Запада Госдума рассмотрит в первом чтении 15 мая. Об этом по итогам сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ). Авторами законопроекта стали 327 из 450 депутатов Госдумы.

Документ предполагает ответные меры, которые правительство РФ по решению президента может принимать в случае недружественных действий США и других стран, которые поддерживают политику Америки.

Предполагается, что правительство получит право вводить запрет на ввоз американской сельскохозяйственной продукции, лекарств, алкоголя и табака, а также любых других продуктов на усмотрение правительства РФ. Кроме того, власти РФ смогут запретить определённым гражданам США и других стран въезжать в РФ, а также брать их на работу в качестве высококвалифицированных специалистов.