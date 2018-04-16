Киев, 16 апреля, 2018, 17:41 — ИА Регнум. В Украине эксперты и политики активно обсуждают предложенный главой МВД Украины Арсеном Аваковым план по возвращению Донбасса под контроль Украины «Тактика мелких шагов, которым аплодируют все». Некоторые считают, что сначала Киеву нужно принять законы «об амнистии и коллаборантах», а также согласовать развод сил воюющих сторон у линии столкновения.

Цитата из х/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР Маниловщина

В частности, назначенный Киевом председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский признался, что первый раз слышит о плане Авакова по Донбассу.

«Если мы пойдем таким путем, то как раз к 2030 году мы дойдем к границе с Россией. Если мы будем заходить в каждый город и район и проводить выборы, вводить администрации и т.д., это займет минимум полгода на каждый город. Не думаю, что Россия пойдет на уступки… Ключевым аспектом тут является взятие под контроль границы между Украиной и Россией… Тогда россиянам придется вывезти всё свое вооружение — танки, БМПшки, «Грады» и прочее, или они будут в обозначенных местах хранения под контролем миротворческих сил. Когда миротворцы будут брать границу под контроль, то российские офицеры (приблизительно до 2 тыс. чел.) сразу убегут. Также уйдут российские наемники, которых от 7 до 9 тыс. А с так называемыми «трактористами-шахтерами» мы, безусловно, разберемся», — заверил Жебривский 16 апреля в эфире «112 Украина».

Он также отметил, что Украине нужно будет принять закон о коллаборантах и вернуть в отдельные регионы Донбасса украинские суды.

«Перед тем как проводить выборы нам нужно будет принять закон о коллаборантах и закон об амнистии. Нужно будет определиться, кто будет иметь избирательное право… Мы также должны обеспечить возвращение вынужденных переселенцев, которые также имеют право голоса. Не могут выбирать только те, кто там остался, под оккупацией», — сказал Жебривский.

При этом политолог Виталий Бала призвал украинских политиков предлагать свои планы по Донбассу, чтобы составить конкуренцию «плану Авакова». При этом эксперт раскритиковал план министра за непоследовательность и размытость терминов.

«Не может зайти миротворческая или полицейская миссия туда, где еще не разведены воюющие стороны. По этому плану кажется, что это якобы не война, а какой-то конфликт. Но мы же понимаем, что речь идет о российско-украинской войне. Решать российско-украинскую войну в такой способ достаточно проблематично. Этот ошибочный понятийный аппарат, по которому мы уже живем пятый год, он ни к чему хорошему не приводит», — сказал Бала.

«Если мы говорим о Минских соглашениях, то Украина будет их нарушать, продвигаясь вперед. Россия об этом заявит и будет внедрять свои какие-то меры… Пока несерьезно говорить вообще о каких-то выборах, пока не будет принят закон о коллаборантах. Люди, которые выступали против украинского государства, не могут не только выбираться, но некоторые должны лишиться права принимать участие в выборах. Там на определенный период времени должны действовать администрации по типу военно-гражданских», — сказал Бала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Украины Аваков предложил реализовать в Донбассе «тактику мелких шагов». В частности, он считает, что украинские силовики вместе с миротворцами могут заходить в отдельные населенные пункты.

«У меня есть свой план. Он называется «Тактика мелких шагов, которым аплодируют все». Я не считаю, что реинтегрировать можно сразу всю территорию оккупированного Донбасса. «Голубых касок» столько нет на всю территорию, поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район», — предложил Аваков.

Он пояснил, что сначала украинские пограничники вместе с миротворцами ООН будут блокировать территорию от войск ЛНР и ДНР. После этого в населенный пункт будут входить украинские чиновники и организовывать выборы в органы местного самоуправления.