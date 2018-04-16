Переславль-Залесский, Ярославская область, 16 апреля, 2018, 17:30 — ИА Регнум. 16 апреля 2018 года около 16 часов дня в Переславле-Залесском обрушились элементы входной группы капитально отремонтированного Дома культуры «Ювента», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ДК «Ювента» в Переславле

По счастливой случайности никто не пострадал — детские кружки еще не успели заехать в ДК после ремонта, а мероприятий в это время там не было. Стройматериалы рухнули прямо на ступени, по которым люди и попадают в здание. Кроме того, часто в этом месте гуляют дети.

ДК «Ювента» в Переславле

Дом культуры был отремонтирован по поручению губернатора Ярославской области. Стоимость ремонта составила 76 миллионов рублей, конкурс выиграла строительная фирма из Люберецкого района — СК «Развитие». Ровно месяц назад, 16 марта 2018 года, состоялось торжественное открытие Дома культуры, куда приезжал губернатор Дмитрий Миронов.

Yarregion.ru «Ювента» в день открытия

Yarregion.ru Открытие «Ювенты»

К качеству ремонта жители города уже не раз предъявляли претензии, выкладывали фотографии недоделок в социальных сетях. Однако чиновники администрации Переславля, и в том числе глава городского округа Владимир Волков, говорили, что беспокоиться не о чем, здание находится на гарантии, и подрядчик исправит все недочёты.

ДК «Ювента» в Переславле

По информации администрации города, здание Дома культуры было введено в эксплуатацию в марте 2018 года.