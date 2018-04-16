Черногория: превращение в диктатуру и скорейшее вступление в ЕС
Подгорица, 16 апреля, 2018, 17:17 — ИА Регнум. Лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович выиграл президентские выборы в Черногории. По предварительным данным, он набрал абсолютное большинство — 53,8% голосов, в то время как его ближайший соперник Младен Боянич — 33,5%, а еще три кандидата от оппозиции не получили и 1%. О своей победе лидер социалистов объявил в понедельник, 16 апреля, пообещав, что за срок его президентства Черногория войдет в состав ЕС, сообщает немецкое онлайн-издание Der Spiegel.
На протяжении примерно четверти века Джуканович был самым влиятельным политиком этой небольшой балканской республики, некогда бывшей частью Югославии. Четыре раза он занимал пост главы правительства Черногории, а с 1998 по 2002 год он был ее президентом. В октябре 2016 года Джуканович подал в отставку, но нынешняя избирательная кампания вернула 56-летнего государственного деятеля в политику.
Близость к мафии?
Оппозиция уже давно обвиняет Джукановича в том, что он относится к Черногории как к своей «фамильной собственности». Он правит авторитарно и заработал свою многомиллионную прибыль сомнительным способом, заявляют представители черногорской оппозиции, что, по их мнению, свидетельствует о близости к мафии.
Самый сильный конкурент Джукановича, экс-депутат парламента Черногории Младен Боянич в это воскресенье заявил, что Джуканович хочет «превратить Черногорию в диктатуру». Оппозиция считает, что «правлению автократа» необходимо положить конец, и поэтому уже призвала своего кандидата Боянича результаты выборов не признавать.
В государстве с населением 620 000 человек, безработицей в 20% и средней заработной платой в 500 евро в месяц на улицах снова и снова взрываются автомобили и совершаются убийства, которые приписываются организованной преступности. Джуканович любую связь с организованной преступностью отрицает. В ходе предвыборной кампании он пообещал сделать всё возможное, чтобы защитить граждан Черногории.
Джуканович — самый важный контакт для Запада
Лидер Демократической партии социалистов Черногории поддерживает явно прозападный курс, а также дальнейшее укрепление связей своей страны с ЕС. Для Черногории это важно и необходимо, чтобы оставаться «на пути развития», сказал в своей предвыборной кампании Джуканович. Оппозицию он, в свою очередь, обвинил в желании превратить Черногорию в «российскую провинцию».
Так, несмотря на критику, для США и ЕС Джуканович остается самым важным контактом на Балканах. Напомним, что в прошлом году он фактически привел Черногорию в НАТО. Брюссель же пообещал Черногории перспективу вступления в ЕС уже к 2025 году.
Во время прошлых муниципальных выборов Джуканович и его партия потеряли поддержку крупных городов страны. В следующем месяце местные выборы пройдут в столице Черногории Подгорице, где, по прогнозам, оппозиция имеет хорошие шансы.