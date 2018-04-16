Киев, 16 апреля, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Украина рассматривает варианты компенсации потерь дохода от возможного резкого снижения транзита российского газа по украинской газотранспортной системе после 2019 года. В частности, Киев планирует повысить ставку транзита на газ или в судебном порядке получить с «Газпрома» до 15 млрд долл. компенсации за нанесенные убытки от запуска «Северного потока-2».

Микеланджело Меризи да Караваджо. Шулеры.

В частности, эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук считает, что к 2029 году транзит газа по украинской ГТС может упасть до 15 млрд.куб.м. В таком случае Украина может поднять транзитную ставку до 10 долл. за транспортировку 1000 куб.м. газа на 100 км.

«Если через 10 лет выйдет на свою мощность «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а в Европе не будет останавливаться добыча газа, тогда возникнет вопрос, что с 2028—2029 года произойдет снижение транзита газа по Украине до 10—15 млрд. куб.м. Тогда возникнет вопрос, кто будет покупать газ через Украину? Потому что стоимость его транспортировки будет дорогой. Если сегодня ставка транзита через Украину 3 долл. за 1 тыс. куб.м. на 100 км, то в случае резкого снижения транзита повысятся затраты на обслуживание, и мы будем вынуждены повысить транзитную ставку до 10 долл. Это очень высокий уровень, кто будет это оплачивать?», — задался вопросом Корольчук в эфире канала «Правда тут».

Он также прогнозирует возникновение проблем в обеспечении газом украинских потребителей в южных и северных регионах страны после снижения транзита российского газа.

«К ним нужно будет отдельно протянуть соединительные газопроводы, которые будут поставлять газ. В «Укртрансгазе», когда начали приблизительно подсчитывать, там цифра перешла за 3 млрд. долл. Они ужаснулись, потому что таких денег нет. Этот вопрос отложили, но это ключевой вопрос… Будет подорожание газа и режим экономии», — прогнозирует Корольчук.

Кроме того, депутат, член фракции «Народный фронт» Наталья Кацер-Бучковская призвала ЕС и США полностью блокировать строительство «Северного потока-2».

«Украина активно лоббирует прекращение строительства политически мотивированного проекта «Северный поток-2». Он строится в обход Украины, чтобы оставить страну без дохода, без транзита, без определенного рычага в переговорном процессе. Переговоры с «Газпромом» никогда не были легкими, а так у нас были хоть какие-то аргументы. Наибольшей реакцией США и Европы должна стать полная остановка данного проекта, тогда это будет значительным ударом, поскольку в проект вкладывают миллиарды долларов, берут неимоверные кредиты, только чтобы «наказать» Украину», — сказала депутат 16 апреля в эфире канала «112 Украина».

Напомним, 13 апреля премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Дания выдаст разрешение на строительство двух веток «Северного потока-2» при условии, если Россия гарантирует продолжение транзита газа в Европу через Украину.

«В этой связи украинский вопрос имеет решающее значение», — заявил Расмуссен после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Как сообщалось, «Нафтогаз» планирует потребовать от «Газпрома» выплатить компенсацию в размере 15 млрд долл. в случае отсутствия транзита российского газа через Украину после 2019 года. Об этом говорится в письме главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева премьер-министру Владимиру Гройсману от 13 апреля.

Кроме того, «Нафтогаз» уже подал представление о пересмотре тарифа на услуги транзита газа по украинской газотранспортной системе «Газпрома», то есть начал предусмотренную контрактом процедуру. Ранее, в 2016 году, Украина повысила ставку транзита газа для российского «Газпрома» — до $ 4,5 за тысячу кубометров на 100 км (более чем в 1,5 раза). «До этого был тариф на транзит, теперь будет тариф на транспортировку газотранспортной системой. Он будет в соответствии с новыми расчетами регулятора, это где-то примерно, насколько я помню, 4,5 доллара за сто километров. Это (повышение) больше чем на 50%, больше чем до этого», — сказал министр энергетики Украины Владимир Демчишин.