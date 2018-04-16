Рыбинск, Ярославская область, 16 апреля, 2018, 17:12 — ИА Регнум. 16 апреля в 14:00 в Рыбинске Ярославской области из-за долгов за электроэнергию было остановлено движение троллейбусов — энергоснабжающая компания прекратила подачу электричества. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Троллейбус в Рыбинске

Как пояснили в АО «Рыбинскэлектротранс», рассчитаться с энергетиками они не смогли по причине того, что субсидии за перевоз льготников перечисляются спустя три месяца.

«Да, сегодня нас отключили за долги. Мы обязаны были рассчитаться с энергетиками за февраль еще 15 марта. Но, поскольку у нас система получения субсидий за льготников действует так, что деньги мы получаем только на третий месяц, сделать это мы не смогли. Для примера: мы февраль отработали, и субсидию — а это очень серьезные деньги — мы можем получить, согласно постановлению областного правительства, только в апреле. Поэтому мы написали письмо энергетикам с просьбой перенести оплату за февраль на 15 апреля. Надеялись, что в этот день нам деньги переведет департамент транспорта — 3,4 млн. рублей, но этого не произошло», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор АО «Рыбинскэлектротранс» Владимир Матросов.

Он пояснил, что еще в прошлую пятницу, подозревая, что деньги из региона так и не придут, «Рыбинскэлектротранс» просил энергетиков отложить срок оплаты до 20 апреля. Но они это письмо не приняли и 16 апреля прекратили подачу электроэнергии до погашения долгов.

«Спустя час после этого департамент транспорта перевел нам миллион рублей. Мы энергетикам предложил эти деньги забрать и вернуть электричество, но они наотрез отказались», — пояснил Владимир Матросов.

По его словам, положение, когда субсидию выделяют на третий месяц, образовалось тогда, когда в регионе запустили электронные карты. Порядок выплаты субсидии поменялся:

«Были бумажные льготные билеты. Наши пассажиры-пенсионеры приобретали билет у кондуктора, платили 50 процентов стоимости, и кондуктор приносил эту выручку. А сейчас мы потеряли и эти деньги — их нет, они на карте Яроблтранскома, а апрельскую субсидию получим только в июне — можно так работать? Мало того, что электроэнергия по сравнению с прошлым годом на 20% выросла!» — поясняет руководитель предприятия.

Когда пустят троллейбусы в Рыбинске — неизвестно.