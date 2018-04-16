Санкт-Петербург, 16 апреля, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Судебное решение о блокировке мессенджера Telegram практически не скажется ни на работе IT-отрасли, ни на ее молодых специалистах, полагает президент некоммерческого партнёрства производителей программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM в понедельник, 16 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом Зингера в Петербурге, где долгое время работал Павел Дуров

«Подавляющее большинство молодых программистов никогда не столкнутся в своей деятельности с вопросами соблюдения государством функции обеспечения безопасности, — отметил Макаров. — Если они будут работать в сегменте, связанном с безопасностью, то в конце концов поймут: для обеспечения общественной безопасности государство имеет право требовать от бизнеса предоставлять данные, необходимые для исполнения этих обязанностей. Если же эти молодые специалисты посчитают, что интересы частного бизнеса выше интересов безопасности государства, то это будет ошибкой».

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Блокировка Telegram не скажется на развитии новых стартапов, полагает глава «Руссофт». Вместе с тем не исключено, что для части молодых специалистов блокировка Telegram может стать одной из причин переезда в другую страну. Но, переехав, они обнаружат, что на Западе ситуация вовсе не противоположна российской, отметил Макаров:

«Если они будут там работать в сегментах IT, связанных с безопасностью, они столкнутся с таким же жёстким отношением местного государства. В качестве примера можно вспомнить об общении Павла Дурова с ФБР. Отношение американского государства к этим молодым людям будет тем более жёстким, ведь они приедут туда из России».

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Если руководители мессенджера Telegram и представители Российского государства вступят в диалог, то проблема блокировки может быть оперативно разрешена, полагает Макаров. Инициатива может исходить от любой из сторон. «Но факт проведения успешного ICO может все усложнить», — уточнил эксперт, имея в виду закрытый ICO проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON).

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Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и «приговорил» Telegram к блокировке, разрешив ведомству привести эту меру в исполнение немедленно. Блокировка Telegram связана с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Администрация Telegram настаивала на незаконности требования предоставлять ключи шифрования, поскольку это противоречит Конституции РФ, охраняющей право граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений. В Telegram также заявляли, что предоставить необходимые инструменты невозможно из-за технических особенностей мессенджера.