Варшава, 17 апреля, 2018, 08:09 — ИА Регнум. Польский министр обороны Мариуш Блащак недавно подписал контракт о покупке американского зенитного ракетного комплекса Patriot, сумма сделки — около пяти млрд долларов. По словам бригадного генерала Ярослава Стружика, сделка гарантирует поставки первых элементов новой системы ПРО в 2022 году. Американцы поставят батареи и систему управления обороной IBCS, которая позволяет координировать все уровни ПВО в Польше. О связанных рисках пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot PAC-3

По словам Стружика, система должна появиться в Польше в то же время, что и в США, но в Штатах уже неоднократно откладывали ввод IBCS в строй в силу препятствий на стадии исследований и реализации. Восемь комплексов полную защиту всей Польши не обеспечат, придется защитить только стратегические точки, а такая мера делает оборону бесполезной — с учетом того, что покупка американских ЗРК обосновывается «российской угрозой». Не случайно генерал-лейтенант Вальдемар Скшипчак сказал: «Мы купили совсем маленький «зонтик», — и обратился к политикам с призывом быть более осторожными в своих заявлениях:

«Мы, военные, знаем, в каком направлении идет разработка атакующего оружия. Я имею в виду ракеты и гиперзвуковое оружие, которые недосягаемы для Patriot. Мы не говорим об этом вслух, но говорят сами американцы. Сегодня США не имеют системы защиты, которая была бы эффективной в борьбе с гиперзвуковым оружием, которое испытывают русские».

И это даже без учета плохой славы американских комплексов, от которых, по сообщениям Die Welt, хочет отказаться Германия.

Читайте подробности: Может ли Польша позволить себе купить С-400

Обратите также внимание на другие статьи Станислава Стремидловского о внешней политике Польши.