Кишинёв, 17 апреля, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Запланированная на вторую половину апреля поездка президента Молдавии Додона в РФ и встреча с президентом Путиным заставляют внимательней присмотреться к этому «пророссийскому» политику, на деле оказывающемуся совсем не таким добрым другом Москвы, как его пытаются представить. Длинный перечень несоответствий заявлений и реальных дел Додона — вот что характеризует его действия, считает обозреватель ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Presedinte.md Игорь Додон

Похоже, что схема, в рамках которой действует Додон, хотя и не озвучивает ее напрямую, довольно проста. Под девизом о недопущении втягивания Молдавии и Приднестровья в региональный вооруженный конфликт Россия должна сдать Приднестровье, согласиться на все инициативы Молдовы по политическому движению на Запад и предательство 220 тысяч своих граждан, проживающих в ПМР.

Риторика Додона может быть совершенно разнонаправленной, но его дело очевидно свидетельствуют о сдаче позиций в пользу яростных евроинтеграторов, которые захватили общественное поле Молдовы почти полностью и нацеливают страну на объединение с Румынией. Так неужели Додон считает, что всю предательскую работу проведет за него Москва, а он так и будет игнорировать приднестровские власти и мнение граждан Приднестровья?

Узнайте подробности: Чего хочет «пророссийский» Додон: использовать только ПМР или Кремль тоже?

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